Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Homem morre colhido ao atravessar a estrada em Beja

Francisco Balsinha estava numa pequena horta e ao dirigir-se para a sua viatura foi atropelado.

Por A.L. | 08:26

Um homem, de 57 anos, morreu atropelado esta quarta-feira por um automóvel na Estrada Municipal 511, perto de Beja. Francisco Balsinha estava numa pequena horta e ao dirigir-se para a sua viatura, que estava estacionada na berma, foi colhido ao atravessar a estrada.



Segundo fonte dos Bombeiros de Beja, o homem ainda "foi estabilizado no local e transportado em estado crítico". Viria a morrer já no hospital de Beja. No local estiveram sete operacionais e três veículos dos bombeiros, a VMER do INEM e a GNR.