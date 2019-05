Homem morre em acidente de trator em Alfândega da Fé

Carlos Dias, de 68 anos, morreu esta sexta-feira após o capotamento do trator que manobrava, em Gebelim, Alfândega da Fé.O alerta foi dado pela mulher da vítima, que estranhou a ausência do marido e encontrou-o já debaixo da máquina agrícola.É a segunda vítima mortal em acidentes de trator registada esta semana no distrito, depois de outro sinistro fatal em Babe, Bragança, na quarta-feira.