Homem de 68 anos morre após capotamento de trator em Alfândega da Fé

Um homem com 68 anos morreu esta sexta-feira à tarde na sequência do capotamento de um trator de rastos numa área próxima da localidade de Gebelim, no concelho de Alfândega da Fé, distrito de Bragança, indicou fonte do GNR."O socorro foi prestado à vítima pelos bombeiros da Alfândega da Fé e pela tripulação da ambulância de Suporte Imediato de Vida (SIV), sedeada em Mogadouro, que transportaram o homem para a unidade hospitalar de Macedo de Cavaleiros, onde foi decretado o seu óbito", confirmou à Lusa, o comandante dos Bombeiros de Alfândega da Fé, João Martins.Segundo fonte da Autoridade Nacional de Proteção Civil (ANPC), no local estiveram seis elementos das equipas de socorro pertencentes aos bombeiros de Alfândega da FÉ, INEM e GNR, que tomou conta da ocorrência.Esta é segunda vítima mortal nesta semana envolvendo tratores agrícolas no distrito de Bragança, dado que na quarta-feira um homem com 83 anos morreu após o capotamento do veículo que conduzia na localidade de Babe, no concelho de Bragança.