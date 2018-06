Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Homem morre em acidente de trator em Nisa

Vítima mortal tinha 73 anos.

Por Lusa | 19:17

Um homem de 73 anos morreu este sábado num acidente com um trator agrícola, quando trabalhava na sua propriedade, no concelho de Nisa, distrito de Portalegre, disseram à agência Lusa fontes da Proteção Civil e da GNR.



O acidente, ocorrido junto à Estrada Municipal 526, perto de Pé da Serra, resultou do despiste do trator, que capotou, tendo a vítima, que residia em Torres Novas, ficado debaixo do veículo, explicou a fonte da Guarda Nacional Republicana.



Segundo a mesma fonte, o óbito foi declarado no local, tendo o corpo do homem sido encaminhado para o serviço de Medicina Legal do Hospital de Portalegre.



Fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Portalegre indicou que o alerta foi dado às 17h18, tendo sido mobilizados para o local operacionais e veículos dos Bombeiros Voluntários de Nisa e uma viatura médica de emergência e reanimação (VMER), de Portalegre, além da GNR.