Um homem com cerca de 40 morreu, durante a tarde deste domingo, após despiste em mota de alta cilindrada, no Cadaval.A estrada principal esteve cortada durante algumas horas, mas já foi reaberta.O alerta foi dado às 18h30.No local esteve uma ambulância dos Bombeiros Voluntários do Cadaval, uma viatura de desencarceramento, a GNR do Cadaval e ainda uma viatura médica de emergência e reanimação.