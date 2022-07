Homem morre em despiste de mota durante trail solidário em Famalicão

Um homem, de 39 anos, empresário na área dos reboques que residia na Trofa, morreu este domingo de manhã, num despiste de mota de motocross durante a realização de um trail solidário em Ribeirão, Vila Nova de Famalicão.Segundo apurou o, o homem estava a colaborar como voluntário na organização do trail, nomeadamente a dar apoio aos atletas, quando por razões desconhecidas se despistou numa zona florestal, nas traseiras do Campus Village.Foi transportado em estado crítico para o Hospital de São João, no Porto, mas não resistiu à gravidade dos ferimentos.No socorro estiveram elementos da Cruz Vermelha de Ribeirão e a VMER de Famalicão.