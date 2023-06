Homem morre engasgado enquanto lanchava em Vizela

Um homem, com cerca de 70 anos, morreu engasgado enquanto lanchava, esta quarta-feira à tarde, em Santa Eulália, Vizela.

De acordo com Paulo Félix, comandante dos Bombeiros Voluntários de Vizela, mobilizados para o socorro, o homem tinha estado a trabalhar com um trator numa quinta e o incidente aconteceu quando parou para lanchar juntamente com outros trabalhadores.

Segundo a mesma fonte, à chegada das equipas de socorro a vítima estava em paragem cardiorrepiratória, depois de ter ingerido um alimento que lhe obstruiu as vias respiratórias. O tratorista ainda foi alvo de manobras de reanimação, mas o óbito acabou por ser declarado no local.

Além dos bombeiros de Vizela, no local esteve ainda a equipa da Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER) de Guimarães e a GNR que tomou conta da ocorrência.

O corpo foi levado para o Instituto de Medicina Legal de Guimarães.

O alerta foi dado às 17h45.