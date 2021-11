Um homem de 53 anos morreu num incêndio num edifício no centro histórico de Guimarães esta segunda-feira. O fogo deflagrou à 01h43.O corpo foi removido, já carbonizado, para o gabinete médico legal da cidade para autópsia.

Segundo fonte do CDOS, as chamas só afetaram uma das divisões do edifício.

A PSP de Guimarães e a Polícia Judiciária também marcaram presença no local.

No local estiveram dois veículos e seis operacionais daquela corporação de bombeiros.