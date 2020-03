Homem preso após roubar 840 euros de supermercado em Almada

Três homens assaltaram um loja do Minipreço no Laranjeiro, Almada, ao final da tarde de domingo, com recurso a réplicas de armas de fogo. Conseguiram escapar com mais de 840 euros em dinheiro, mas a rápida intervenção das patrulhas da PSP permitiu travar um dos assaltantes.O detido é um jovem de 19 anos, que foi apanhado poucos minutos depois do assalto, ainda na posse do dinheiro e de uma das réplicas usadas para ameaçar os funcionários do estabelecimento.tentou obter esclarecimentos junto do Comando de Setúbal da PSP, mas não obteve qualquer resposta. Este grupo será o mesmo que na última semana assaltou farmácias também na zona do Laranjeiro.