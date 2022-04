Um homem foi detetado por guardas prisionais, e entregue sob detenção à PSP, por ter sido apanhado a atirar droga por cima do acrílico quando visitava um amigo preso na cadeia de Lisboa. O crime de tráfico de droga ocorreu na terça-feira.Os guardas apreenderam dois pedaços de haxixe com 295,53 gramas e uma embalagem com 23,18 gramas de cocaína, já na posse do recluso. A visita, um homem já com cadastro (esteve preso na Cadeia do Linhó), ficou em prisão preventiva.