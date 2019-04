Homem que ameaçava mulher com arma de fogo em prisão preventiva por violência doméstica

Agressor foi detido esta terça-feira. GNR encontrou cinco armas de fogo.

Um homem de 48 anos foi detido esta terça-feira pela prática do crime de violência doméstica no concelho de Mafra, em Sintra.



De acordo com comunicado da GNR esta quarta-feira divulgado, o Comando Territorial de Lisboa, através do Núcleo de Investigação e Apoio a Vítimas Especificas (NIAVE) levou a cabo a investigação do crime de violência doméstica, onde a mulher sofrera violência física e psicológica com recurso a armas de fogo.



Na sequência do cumprimento do mandato de detenção do agressor, a força policial apreendeu também cinco armas de fogo. O homem foi presente ao Tribunal Judicial de Sintra, tendo-lhe sido aplicada a medida de coação de prisão preventiva.