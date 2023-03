Homem que matou duas mulheres no Centro Ismaili de Lisboa será dissidente dos ismaelitas

A suspeita surge depois do próprio ter partilhado uma fotografia onde aparece ao lado do líder dos Naderi, uma comunidade que pertencia aos ismaelitas mas que desafiou o líder espíritual Aga Khan.





Por esse motivo, os Naderi afastaram-se dos Ismaelitas. Nesse sentido as autoridades investigam a possibilidade do ataque desta terça-feira ter sido motivado por divergências religiosas.sabe ainda que os ismaelitas que conviviam com o suspeito afegão não sabiam que o homem de 28 anos era dissidente.