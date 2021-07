Uma juiz de instrução criminal do Tribunal de Loures ordenou que o homem, de 36 anos, apanhado por um casal conhecido a atacar sexualmente a filha, de 9 anos, na casa da família em Odivelas, se mudasse no espaço de apenas 48 horas.





Interrogado na terça-feira, o predador ficou em liberdade, mas proibido de contactos com a menor. A magistrada ordenou que o homem saísse com brevidade de casa, situada a cerca de 800 metros da residência onde cometeu o crime de abuso sexual de crianças pelo qual foi detido pela Polícia Judiciária de Lisboa. Deve, no prazo máximo de 48 horas após o interrogatório, ou seja, até ao final da tarde desta quinta-feira, dar provas de que passou a residir noutro local fora deste raio de ação.