Um homem que caiu 7 pisos pelo poço do elevador, numa altura de cerca de 21 metros, após ter aberto a porta às escuras e dado um passo em frente acreditando que o equipamento estava no 7º andar (quando afinal se encontrava no rés do chão), sobreviveu e vai ser indemnizado em 353 mil euros pelos donos do prédio, seguradoras e empresa de manutenção do elevadores.