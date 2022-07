Um homem foi resgatado esta segunda-feira depois de ter caído a uma falésia enquanto fazia escalada em Vila do Bispo, Faro.



Ao que o CM apurou, a vítima sofreu ferimentos ligeiros e foi transportado para o hospital.





No local estiveram elementos dos bombeiros, INEM e do Instituto de Socorro a Naufragos (ISN). Como a zona onde o homem ficou imobilizado não tem acesso terreste, os elementos do ISN recorreram a um barco para transportar a vítima para a ambulância.