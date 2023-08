Homem resgatado no Gerês após reação alérgica

Um homem com cerca de 50 anos teve que resgatado pelos bombeiros e GNR, esta quarta-feira à tarde, quando fazia uma caminhada junto à barragem de Vilarinho das Furnas, no Campo do Gerês, em Terras de Bouro. O turista terá sofrido uma reação alérgica que o impedia de caminhar. Teve que pedir ajuda e já foi transportado para o Hospital de Braga.

O alerta foi dado às 12h30 e para o local foram mobilizadas equipas da GNR de resgate em montanha. Acabaram por encontrar a vítima com uma forte reação alérgica, de origem desconhecida, que a impedia de prosseguir a caminhada.





Os bombeiros de Terras de Bouro foram também para o local e fizeram o transporte para a unidade hospitalar, em Braga.