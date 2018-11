Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Homem tenta beijar rapariga à força em Faro

Suspeito, com 40 anos, abordou jovem menor dentro de uma loja.

Por Rafael Duarte | 08:40

Um homem, com 40 anos, oriundo do continente asiático, tentou beijar uma rapariga menor, com 14 anos, à força.



O caso aconteceu na passada quarta-feira quando a jovem foi a uma loja, no Patacão, em Faro, e foi abordada pelo suspeito, dono do espaço, que a terá agarrado e tentado beijar à força.



Segundo o pai da menor, que expôs o caso nas redes sociais, a jovem resistiu e conseguiu sair da loja e fugir num táxi.



Ao CM, fonte da GNR de Faro confirmou que o caso foi reportado pelo pai da vítima, pelas 14h55 do dia do ataque.



Para o local foi enviada uma patrulha da GNR, que fez o contacto com o indivíduo que foi identificado.



Segundo a mesma fonte da GNR, esta foi a primeira queixa apresentada referente ao proprietário da loja.