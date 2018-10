Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Português de 67 anos detido por molestar duas menores no Brasil

Vítimas foram acariciadas, beijadas e convidadas a acompanhar o homem até um bar.

Por J.T. | 06:00

Um português, de 67 anos, foi detido pela polícia brasileira em Praia Grande, no litoral de São Paulo, depois de ter molestado sexualmente duas menores, de 14 e 15 anos. As vítimas foram acariciadas, beijadas e convidadas a acompanhar o homem até um bar.



As jovens seguiam de bicicleta quando foram abordadas pelo português, que disse precisar de umas informações. As menores pararam e começaram de imediato a ser tocadas. Relataram à polícia que o homem disse que elas eram "muito bonitas".



Depois, impediu-as de seguirem viagem e beijou-as. As raparigas conseguiram fugir para casa, altura em que a polícia foi alertada. O português foi intercetado quando estava num bar, nas imediações do local onde atacou as menores.