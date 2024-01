Um homem de 37 anos tentou matar por asfixia e à facada um reformado, de 68, para roubar a pensão de reforma que a vítima havia recebido e guardava na carteira, no valor de cerca de 700 euros.O crime ocorreu esta quinta-feira de madrugada, no Barreiro, e o reformado ficou em estado grave. O agressor, irmão do namorado da filha da vítima, foi detido pela PJ de Setúbal. Sabendo que a vítima tinha o dinheiro, desligou o quadro elétrico (no exterior da casa) e fez-lhe uma espera. Colocou um saco de plástico na cabeça do reformado, para o asfixiar, e atingiu-o com várias facadas na cabeça e ombros.