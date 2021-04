Homem via vídeos de sexo com menores na casa dos pais em Oeiras

Um alerta das autoridades norte-americanas levou a PJ à localização e detenção de um homem, de 42 anos, por pornografia de menores em Oeiras. O detido, funcionário de uma empresa de distribuição, vivia com os pais, apanhados de surpresa ao saber que o filho usava a internet de casa para receber e partilhar vídeos de crianças com menos de 14 anos a serem alvo de abusos sexuais.



O homem usava redes ‘peer to peer’ – sistema de rede de computadores que permite partilhar dados sem a necessidade de um servidor central – para receber e distribuir ficheiros, pensando ser indetetável, mas acabou por ser apanhado. Todo o material informático do suspeito foi apreendido para perícias e apuramento de mais ligações a esta atividade ilícita.



