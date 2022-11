Homem violou e agrediu mulher em Felgueiras

Um homem, de 53 anos, foi detido pela Polícia Judiciária por suspeita da prática de crimes de violação e ofensas à integridade física agravadas a uma mulher de 71 anos, na madrugada de domingo, em Felgueiras.



Em comunicado, a PJ refere, esta terça-feira, que o suspeito entrou na casa a vítima, tendo "agredido violentamente e submetido à prática de atos sexuais de relevo". Após conhecimento dos factos, a PJ, em colaboração com a GNR de Felgueiras, encetou diligências que permitiram recolher indícios da prática dos crimes e respectiva autoria, culminando com a detenção do agressor.





Ao que oapurou, o suspeito tinha tido um relacionamento com a filha da vítima e, na madrugada de domingo, visivelmente alcoolizado foi a casa da mulher de 71 anos para ir buscar duas alianças e outros pertences que afirmava serem seus.A vítima terá resistido e tentado impedir a entrada, no entanto, o homem forçou e começou a agredi-la violentamente, acabando por violá-la. Terá dito às autoridades que agiu alcoolizado e que a sua única intenção que tinha, quando se dirigiu ao local, era a de recuperar o que lhe pertencia.O homem não tem antecedentes criminais. Vai ser presente a primeiro interrogatório judicial para aplicação das medidas de coação.