Ucranianos suspeitos de assaltarem ourivesaria em Aveiro ficam em prisão preventiva

Os dois suspeitos de assaltarem uma ourivesaria,e sequestrarem uma funcionária, provocando momentos de pânico, no passado sábado, em Aveiro, vão aguardar julgamento em prisão preventiva.Os arguidos ouviram as medidas de coação, esta segunda-feira, depois de serem ouvidos, em primeiro interrogatório judicial, por um juiz do tribunal de Aveiro. Os dois homens, de nacionalidade ucraniana, são suspeitos dos crimes de roubo na forma tentada e sequestro. Os detidos entraram na ourivesaria Crisalia, na avenida Dr. Lourenço Peixinho, no centro da cidade, e amarraram as mãos da funcionária com fita cola.O alerta foi dado, cerca das 16h00, pelos proprietários da ourivesaria, para a PSP. Os empresários aperceberam-se do assalto pelas imagens de vídeo vigilância. Os detidos barricaram-se e mantiveram a mulher, com cerca de 30 anos, sequestrada. A autoridade cercou o local e, ao fim de 1h30m, resgatou a vítima e deteve os dois homens. Os suspeitos, de nacionalidade ucraniana, estiveram em França, antes de entrarem, no passado mês de março, em Portugal.A PSP investiga, ainda, a intervenção de um terceiro homem na tentativa de assalto. Segundo o testemunho da funcionária, os homens mantiveram-se em contacto com um cúmplice. Antes de serem detidos, os suspeitos atiraram alguns objetos para a sanita da casa de banho da ourivesaria.Os arguidos foram levados, pela PSP de Aveiro, para a cadeia de Coimbra.