O Tribunal de Aveiro condenou esta quarta-feira a seis anos e meio de prisão um homem, de 64 anos, aplicando uma pena suspensa a outros dois e absolvendo um quarto elemento num processo por tráfico de droga.A pena mais gravosa foi aplicada ao cabecilha do grupo e que tem vários antecedentes criminais, incluindo o homicídio de um GNR na Mealhada, em 1984.Além desse homicídio, esteve envolvido com posse de armas e cumpriu prisão em Portugal e no estrangeiro.