Abel Arreiol, 57 anos, ex-treinador no Nacional, começou esta terça-feira a ser julgado, no Funchal, pelo homicídio de Teresa Fernandes, 42, sua ex-mulher.O crime foi cometido a 1 de janeiro, com duas dezenas de facadas. Em tribunal, disse: “Assumo tudo. Não há necessidade de ouvir mais testemunhas. Peço perdão aos meus filhos. Se o arrependimento matasse, eu já estava morto”.