Mário Luiz Oliveira poderá ter morrido por asfixia. É a convicção da investigação da Polícia Judiciária de Coimbra, que reconstituiu o crime com o homicida. Embora muitas das versões apresentadas na quarta-feira pelo suspeito não fizessem sentido, os investigadores acreditam que foi com recurso às mãos que Geovani Ferreira Gomes matou o amigo, empresário e sócio do café Nicola, no centro de Coimbra.









