Hoteleiros do Algarve assumem que pagam salários baixos aos trabalhadores

Empresários discordam das razões dos sindicatos para a falta de profissionais.

Por Rafael Duarte | 12:15

Os empresários hoteleiros do Algarve admitem que pagam salários baixos aos funcionários, mas que, tendo em conta a sua produtividade, são valores elevados.



A posição surge depois de vários sindicatos ligados ao setor da hotelaria terem denunciado aquelas que consideram ser as razões para a falta de mão de obra nas unidades hoteleiras da região.



Segundo os sindicatos, "o problema não é a falta de trabalhadores" mas sim "manter os trabalhadores no setor".



Os sindicalistas entendem que é necessário, entre outras coisas, aumentar os ordenados, garantir um vínculo de trabalho efetivo, reduzir o horário de trabalho para as 35 horas semanais e ser garantido, pelas empresas, o transporte dos trabalhadores, desde a residência até ao local de trabalho.



Em resposta, a Associação dos Hotéis e Empreendimentos Turísticos do Algarve (AHETA) concorda que é necessário fixar os funcionários mas considera que esse não é o principal problema do ramo.



Ao CM, o presidente da AHETA, Elidérico Viegas, garantiu que "esta falta de mão de obra não é consequência direta dos salários, porque todos os funcionários ganham acima do salário mínimo", admitindo que "são salários baixos", mas que "comparados com a produtividade são salários elevados".



A solução pode passar por "melhorar os níveis de qualificação, para melhorar a produtividade".



No entender de Elidérico Viegas, as dificuldades devem-se "à crise de 2008 que fez muitas pessoas emigrarem" e ao facto de os "principais empreendimentos ficarem fora das zonas mais habitadas", numa região "com problemas de mobilidade".