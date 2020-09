Idosa espancada e roubada por grupo em São Brás de Alportel

Três homens espancaram uma idosa para a roubar, na zona de Fonte do Mouro, em Corotelo, São Brás de Alportel. A vítima, de 92 anos, foi atacada no interior da sua habitação e sofreu ferimentos na face e na cabeça.Segundo oapurou, o alerta para o assalto foi dado pelas 19h50 de segunda-feira. Os três assaltantes, que aparentam ter entre 18 e 25 anos, conseguiram forçar a entrada na casa da idosa e, com recurso à força física, imobilizaram-na. Queriam dinheiro e outros bens que aquela tivesse e não hesitaram em agredir a vítima com violência, apesar da sua avançada idade e consequente fragilidade, com murros e bofetadas."Roubaram 20 euros que a vítima tinha numa carteira e tiraram-lhe ainda os brincos que tinha nas orelhas, após o que fugiram", referiu ao Correio da Manhã uma fonte da GNR.A vítima, que estava muito aflita e teve dificuldade em descrever os assaltantes à GNR, foi assistida no local pelos meios de socorro e transportada, em seguida, para a unidade de Faro do Centro Hospitalar Universitário do Algarve. Quando os militares da GNR de São Brás de Alportel chegaram ao local, depararam-se com a habitação toda revirada. O CM apurou que o dinheiro foi roubado do interior da carteira da vítima, que se encontrava sobre a mesa. A GNR desencadeou de imediato diligências no sentido de identificar e deter os três suspeitos, mas até ao fim do dia desta terça-feira os mesmos ainda não tinham sido localizados.