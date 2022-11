Idosa morre carbonizada em incêndio na casa onde vivia em Vila Real

Uma idosa de 92 anos morreu carbonizada, esta sexta-feira, num incêndio que consumiu a habitação onde morava. Outra mulher sofreu ferimentos, ao que tudo indica, a tentar ajudar. Incidente aconteceu na freguesia de Andrães, em Vila Real.

O alerta foi dado pouco depois das 7h da manhã e apesar dos esforços dos operacionais, nada houve a fazer pela idosa que estava carbonizada no pátio da casa, onde morava sozinha. O estado antigo da habitação dificultou os trabalhos.





A vizinha, foi transportada para o Centro Hospitalar de Trás-os-Montes e Alto Douro com ferimentos considerados ligeiros.

As causas do incêndio vão agora ser investigadas pela Polícia Judiciária que esteve no local a realizar perícias.

Quanto à casa do lado que também foi apanhada pelas chamas, está desabitada, mas ficou com a parte superior totalmente destruída.