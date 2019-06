Idoso de 74 anos morre a conduzir trator em Ponte da Barca

Um homem de 74 anos morreu quando o trator que conduzia tombou num monte na freguesia de Sampriz, em Ponte da Barca.O alerta foi dado sábado às 23h30, quando a vítima foi encontrada já sem vida por vizinhos que o procuravam depois de a mulher do reformado ter estranhado a demora do marido a chegar a casa.O corpo só foi retirado por volta das três da manhã deste domingo, pelos Bombeiros de Ponte da Barca, e transportado para o Gabinete Médico Legal de Viana do Castelo, onde hoje vai ser autopsiado.As causas do acidente, que ainda são desconhecidas, estão a ser investigadas pela GNR, que foi chamada ao local.