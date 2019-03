Homem tinha 86 anos. Chamas consumiram o quarto da habitação, em Geraz do Minho.

Por Fátima Vilaça | 09:48

Um idoso de 86 anos acamado morreu intoxicado durante a madrugada deste sábado na sequência de um incêndio no quarto onde dormia em Geraz do Minho, na Póvoa de Lanhoso.



Segundo o que o CM conseguiu apurar, o alerta foi dado às 02h05.



Ainda foram efetuadas manobras de reanimação, mas o óbito, que vivia em casa do filho, acabou por ser declarado no local.



Os Bombeiros da Póvoa de Lanhoso já retiraram o corpo.