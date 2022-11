Três idosos foram apanhados de surpresa, esta terça-feira, em Alcântara, enquanto esperavam pelo autocarro após a subida repentina do nível da água. Os idosos tiveram de saltar para um banco de uma paragem de autocarros para escaparem ao temporal.A tarde desta terça-feira também ficou marcada pela passagem de um tornado e várias pessoas tiveram de procurar abrigo para se manterem em segurança.De norte a sul do País, as autoridades não tiveram mãos a medir devido às ocorrências.