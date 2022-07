Fogo destrói apartamento de prédio em Dafundo, Oeiras

Incêndio deflagra num prédio em Dafundo, Algés

Incêndio consome prédio em Algés, Oeiras

Um incêndio deflagrou na manhã desta quarta-feira na Rua 1º de Maio, em Dafundo, Oeiras, após uma violenta explosão no terceiro andar de um prédio.No local estiveram 16 operacionais apoiados por seis veículos dos Bombeiros Voluntário de Dafundo. O alerta foi dado às 7h40.Na origem do incêndio esteve uma vela acesa que provocou a explosão de uma botija de gás, contou aoa filha do proprietário do apartamento, um homem de 80 anos.O incêndio foi extinto às 12h00.O apartamento ficou destruído na sequência do incêndio, que causou um ferido ligeiro, segundo os bombeiros. A mesma fonte disse ainda que a casa ficou inabitável, tendo o morador sido levado para casa de familiares.Os prédios ao lado foram evacuados por precaução.