Um incêndio deflagrou, na noite desta quarta-feira, numa cela do estabelecimento prisional do Vale do Sousa, em ???????Paços de Ferreira.



De acordo com os Bombeiros Voluntários de Paços de Paços de Ferreira, não houve feridos.





No combate às chamas estiveram 22 operacionais apoiados por quatro veículos de combate. Duas ambulâncias também foram chamadas ao local.O alerta foi dado às 21h58.