Um incêndio teve início dentro de um gabinete médico no Centro de Saúde da avenida São Torcato, em Guimarães, esta tarde de sexta-feira. A origem do fogo está associada à combustão de um aparelho de aquecimento no local. Não houve registo de feridos.

Cinco operacionais dos Bombeiros Voluntários de Guimarães foram mobilizados para o local, juntamente com a GNR pelas 12h20.