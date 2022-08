Incêndio deflagra em empresa de isoladores cerâmicos de Vila Nova de Gaia

Um incêndio deflagrou, esta tarde de terça-feira, numa empresa de isoladores cerâmicos, na rua Norton de Matos, em Gulpilhares, Vila Nova de Gaia. O fogo terá começado numa conduta de ventilação, tendo-se propagado a uma das caldeiras.



O alerta foi dado às 17h20. Às 18h00, o fogo foi dado como extinto.





Neste momento procede-se a trabalhos de ventilação do espaço. No combate, estiveram os Bombeiros Sapadores de Gaia, com 12 operacionais e quatro viaturas, o Bombeiros da Aguda e os Bombeiros de Valadares. Ninguém ficou ferido.