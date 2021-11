Incêndio deflagra em máquina agrícola junto à EN301 em Arcos de Valdevez

Os Bombeiros Voluntários de Arcos de Valdevez conseguiram extinguir um incêndio que deflagrou numa máquina agrícola e evitar que o fogo se propagasse à mata.O incêndio ocorreu pela 16h00, na Freguesia do Extremo, junto à Estrada Nacional 301.A rápida intervenção dos bombeiros, fez com que o incêndio fosse prontamente extinto, apesar de ter originado um pequeno foco de ignição numa zona de mato.No local estiveram elementos dos corpos de bombeiros de Arcos de Valdevez e Paredes de Coura com sete operacionais apoiados por duas viaturas, três operacionais e uma viatura, respectivamente.