Incêndio deflagra em stand de automóveis na Póvoa de Varzim

Causas do fogo ainda estão por apurar.

13:27

Um incêndio deflagrou na parte inferior de uma vivenda, onde existe um stand de automóveis, ao inicio da tarde desta quarta-feira, na Póvoa de Varzim. O alerta foi dado às 12h41.



Ao que o CM conseguiu apurar, a ocorrência aconteceu na Rua Gomes Amorim, na freguesia A ver-o-mar, na Póvoa de Varzim.



No local estiveram os bombeiros e a PSP, num total de 19 operacionais e oito viaturas, de acordo com a informação disponibilizada pela página oficial da Proteção Civil.



Por volta das 13h20, o incêndio já se encontrava extinto. O fogo esteve confinado à loja do stand, cujas causas ainda estão por apurar.