Um incêndio deflagrou, na madrugada deste domingo, no rés do chão de um apartamento na Serra das Minas, em Sintra.Os moradores do prédio foram retirados e as crianças saíram por uma janela. A habitação ficou destruída. Os cortinados da casa começaram a arder após um curto-circuito.O alerta foi dado à 01h22.No local estiveram mais de uma dezena de operacionais. O incêndio foi extinto em cinco minutos.