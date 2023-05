Incêndio deflagra numa pizzaria em Vila Nova de Gaia

Um incêndio deflagrou na noite desta segunda-feira numa pizzaria, na avenida da República, em Vila Nova de Gaia.Quando o fogo teve início, não se encontravam clientes no interior do restaurante, estando apenas os funcionários a realizar trabalhos de limpeza. Ainda assim, não houve vítimas a registar.De acordo com fonte dos Bombeiros de Gaia, o incêndio teve origem na tubagem elétrica, junto ao forno. O fogo causou danos no teto e na instalação elétrica do restaurante e foi extinto cerca das 23h20.No combate às chamas estiveram as corporações dos Bombeiros de Gaia e de Coimbrões, a PSP e a Polícia Municipal, num total de 19 operacionais e sete viaturas.