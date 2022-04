Um incêndio destruiu, parcialmente, uma garagem, esta tarde de terça-feira, em Santa Maria da Feira. Ao que tudo indica, as chamas tiveram origem num colchão.O alerta foi dado, cerca das 15h00, para os bombeiros de Lourosa, para. Incêndio habitacional, no bairro social do Lobão.Não há registo de feridos. A GNR investiga as causas do fogo.