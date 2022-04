Um incêndio destruiu esta segunda-feira parcialmente um armazém na zona industrial de Pereira, em Miranda do Corvo, assustando a população que reside na zona. O alerta chegou aos bombeiros às 13h56. Várias chamadas de moradores davam conta de que “o edifício estava todo envolvido em fumo, que saía pelas janelas, frestas das portas e pelo telhado”, conta Fernando Jorge, comandante dos bombeiros de Miranda do Corvo.









Ao chegarem ao local, os bombeiros verificaram que o armazém “não estava completamente tomado pelas chamas, mas havia muita temperatura no interior”, onde estavam guardados vários materiais como pneus, plásticos, óleos usados ou peças de automóveis.

A preocupação, além do combate ao fogo no próprio edifício, era, segundo Fernando Jorge, a fábrica de plásticos que existe ao lado com produtos altamente inflamáveis. Após vistoria a esse edifício, os bombeiros verificaram que não foi afetado. Para o local foram mobilizados 42 elementos dos bombeiros e também a GNR.