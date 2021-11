Um homem e uma mulher, de 70 e 90 anos, ficaram feridos, por inalação de fumos, num incêndio numa habitação, ao final desta tarde de segunda-feira, em S. João da Madeira.O alerta foi dado, cerca das 19h00, para os bombeiros de S. João da Madeira, para um incêndio urbano no lugar do Parrinho.Uma ambulância de suporte imediato de vida (INEM) de Oliveira de Azeméis esteve no local.As vítimas foram levadas, pelos bombeiros, para o hospital da Feira.