Incêndio em Sabrosa combatido por dois meios aéreos e 100 bombeiros

Um incêndio que deflagrou em Roalde, Sabrosa, possui duas frentes ativas que lavram com intensidade numa zona de pinhal denso e mobiliza cerca de 100 operacionais, 23 viaturas e dois meios aéreos, segundo fonte da Proteção Civil.Fonte da Proteção Civil Municipal de Sabrosa disse à agência Lusa que o fogo lavra numa "zona de pinhal denso" e que a grande preocupação é o vento forte e as projeções a "longa distância".O incêndio possui duas frentes ativas que lavram com intensidade, não havendo, segundo a fonte, casas em perigo neste momento.