Homem morre em incêndio num prédio na Maia

Um homem, com cerca de 30 anos, morreu esta terça-feira depois de um incêndio deflagrar na sua habitação na Rua do Bairro, na Maia.



O alerta foi dado às 8h08 para um incêndio no terceiro andar e foi necessário evacuar o prédio.

Não foi possível especificar quantas pessoas foram retiradas do prédio.

No local, pelas 09h30, encontravam-se 25 operacionais dos Bombeiros Voluntários da Maia, Pedrouços e São Mamede de Infesta, bem como um veículo de emergência do Hospital Pedro Hispano (Matosinhos) e duas viaturas da GNR.

A Proteção Civil da Maia está a acompanhar a situação.