Incêndio numa casa em Oliveira do Bairro faz um ferido grave

Um homem, com cerca de 70 anos, sofreu ferimentos graves, esta manhã de segunda-feira, na sequência de um incêndio numa casa, em Oliveira do Bairro. No mesmo incêndio, uma mulher, da mesma idade, sofreu ferimentos ligeiros por inalação de fumos.

O alerta foi dado, cerca das 09h00, para os bombeiros de Oliveira do Bairro, para um incêndio habitacional, na estrada de ligação de Mamarrosa à Palhaça.

A vítima em estado grave foi levada, acompanhada pela equipa da viatura médica de emergência e reanimação de Aveiro, para o hospital de Coimbra. A vítima com ferimentos ligeiros foi levada para o hospital de Aveiro.

Os bombeiros de Vagos e de Ílhavo, assim como uma ambulância de suporte imediato de vida de Águeda também foram mobilizados para o combate às chamas.

A GNR foi acionada para o local e investiga as causas do incêndio.