Dominados os dois incêndios que lavram na Sertã

Os dois incêndios que lavravam no concelho da Sertã desde sábado foram dominados, disse este domingo à Lusa fonte da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC).



Depois do fogo em Mosteiro de São Tiago, Várzea dos Cavaleiros, ter sido dado como dominado às 04h25, a ANEPC indicou que o mesmo aconteceu com o de Rolã, pelas 04h45.





Em Mosteiro de São Tiago permaneciam pelas 05h10, 114 operacionais e 30 meios terrestres, já em Rolã continuam no terreno 266 operacionais e 81 meios.Já o incêndio em Vila de Rei, ainda no distrito de Castelo Branco, que ainda ao início da noite alastrou para o concelho de Mação, distrito de Santarém, é aquele que envolve mais elementos na luta às chamas, 789, apoiados no terreno por 237 meios.Os três incêndios no distrito de Castelo Branco provocaram sete feridos ligeiros e um grave, indicou este domingo o Comandante do Agrupamento Centro Sul da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil."Há sete feridos ligeiros, agentes da Proteção Civil, e um ferido grave, um civil com queimaduras", afirmou o comandante Belo Costa, durante um 'briefing' realizado às 00h00 de domingo, para fazer o ponto da situação dos três incêndios que continuam ativos no distrito de Castelo Branco.Três dos feridos ligeiros resultaram de um acidente entre duas viaturas de bombeiros, e o ferido grave, um civil que sofreu queimaduras, foi transportado de helicóptero para Lisboa.Belo Costa adiantou ainda que durante o dia houve necessidade de deslocar pessoas de algumas localidades para "prevenir eventuais incidentes", mas considerou ser "excessivo" dizer que houve localidades em perigo."A estratégia passa por conseguir dominar os três incêndios até às 06h00 ou 07h00. Esse é o objetivo. É ambicioso face ao terreno com que estamos a lidar. Neste momento a meteorologia dá algumas tréguas face ao vento e ao aumento da humidade", concluiu.A ANEPC tem agendado um novo 'briefing' para as 08h00.