Um indiano a residir em Lisboa está a ser procurado pelos crimes de violação e adultério.Em causa está a relação amorosa entre Lovepreet Singh Brar e uma mulher também indiana, que vive em Itália, com quem o suspeito manteve relações sexuais depois de a pedir em casamento. Mas no verão passado, numa viagem à terra Natal, o enlace foi anulado e o homem casou com outra mulher.A noiva apresentou queixa e agora o homem, que trabalha para a Uber, é procurado para ser julgado.