Inundação fecha escola no Porto

Foi uma manhã de sobressalto para os 1400 alunos da Escola Clara de Resende, no Porto. O estabelecimento de ensino foi esta segunda-feira evacuado por precaução devido a suspeitas de uma fuga de gás. Tal não se confirmou, tendo sim sido detetada uma fuga de água, que inundou um piso inferior. A escola teve de permanecer encerrada e as aulas apenas vão ser retomadas esta terça-feira à tarde."Fomos informados de que existia uma possível fuga de gás e de água e que tinham de evacuar a escola. Tanto a diretora como os funcionários e a polícia mandaram-nos sair e atravessar para o outro lado da rua, disseram que era mais seguro", contou Carolina Magalhães, uma aluna de 16 anos, que acrescentou ainda que a fuga de água ocorreu na zona dos laboratórios.As suspeitas da existência de uma fuga de gás surgiram depois das funcionárias terem detetado um cheiro estranho no refeitório. Tal, afinal, deveu-se a um gerador que durante o fim de semana foi acionado na sequência de uma falha temporária de energia.O facto de na mesma altura ter havido uma intrusão na escola adensou também as suspeitas. A direção da escola temia que a canalização tivesse sido vandalizada. Tal não se verificou e, segundo a PSP, apenas foram levados alguns sumos e chocolates. "Apesar de não sabermos o que realmente estava a acontecer, acho que conseguimos todos manter a calma e seguir as ordens que nos estavam a dar", disse Francisca Monteiro, uma estudante de 17 anos.O alerta foi dado já por volta da 09h45, sendo que alguns alunos se encontravam a realizar testes. "O que sabemos é que os professores tiveram de deixar os testes nas mesas. Toda a gente teve de sair da escola", explicou Carolina Magalhães.tentou esta segunda-feira obter mais esclarecimentos junto da direção da escola, mas foi passada a informação de que não estava ninguém disponível para prestar qualquer declaração. Os pais dos alunos foram sendo sempre informados.No local da ocorrência estiveram os Sapadores do Porto e também agentes da PSP, que ajudaram a evacuar o espaço. Também engenheiros da Parque Escolar e funcionários da manutenção do estabelecimento foram chamados.