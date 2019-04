Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Ex-presidente dos bombeiros de Pedrógão acusa autarca de desviar 90 mil euros

Empresários chineses doaram sacos cheios com dinheiro vivo que nunca chegaram às vítimas.

Por Manuel Jorge Bento | 21:24

Volvidos dois anos dos incêndios que devastaram Pedrógão Grande e ceifaram 66 vidas, muitas das vítimas dos fogos continuam à espera de ajuda. Os donativos em dinheiro e materiais foram feitos em massa, no entanto, muitos desses donativos nunca chegaram ao devido destino.



O ex-presidente da associação humanitária dos bombeiros, Carlos David Henriques,, Carlos David Henriques, fez duras acusações ao atual presidente da câmara de Pedrógão Grande, Valdemar Alves, sobre a forma como o dinheiro doado para as vítimas dos incêndios foi gerida.



No 'Investigação CM' da CMTV, Carlos Henriques acusa Valdemar de ter desviado 90 mil euros em dinheiro doado por empresários chineses às vítimas dos incêndios de Pedrógão Grande.



