Sporting e FC Porto tinham pacto que visava revelar os segredos do Benfica

O Investigação CM desta quinta-feira revela novos pormenores sobre o caso do emails que envolve os três tubarões do futebol português - Benfica, FC Porto e Sporting.



A Goolgle deu ao Benfica todos os dados dos bloguers que divulgaram os segredos das águias. Agora sabe-se que existe uma ligação entre o Sporting, na altura liderado por Bruno Carvalho, e o FC Porto. Um pacto de não agressão feito entre os dois clubes que visava revelar os segredos do rival encarnado.



O Investigação CM mostra-lhe todas as provas, já nas mãos da justiça, que demonstram que foi Rui Pinto quem acedeu aos segredos dos homens da Luz. Tendo depois partilhado os conteúdos dos emails com o FC Porto e o Sporting.